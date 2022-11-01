МИД потребовал от Украины гарантий неиспользования зернового коридора в военных целях
Украина должна предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор для вывоза сельхозпродукции в Чёрном море не будет использоваться ею в военных целях. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи заместителя главы ведомства Сергея Вершинина и посла Турции в России Мехмета Самсары.
В ходе встречи стороны обсудили детали двустороннего сотрудничества, в особенности зерновую сделку, о приостановке которой ранее объявила Москва из-за атаки на корабли ЧФ России в Севастополе со стороны Украины.
"С российской стороны подчёркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Чёрном море в военных целях", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
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