МИД потребовал от Украины гарантий неиспользования зернового коридора в военных целях

Украина должна предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор для вывоза сельхозпродукции в Чёрном море не будет использоваться ею в военных целях. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи заместителя главы ведомства Сергея Вершинина и посла Турции в России Мехмета Самсары.