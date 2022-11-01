Йога, теннис и ушу: Какие виды спорта помогут сохранить здоровье после 40 лет

Люди, достигшие 40 лет, часто сталкиваются со снижением двигательной активности и метаболизма, из-за чего к выбору подходящего для занятий вида спорта нужно подойти с большей ответственностью. О том, на каком из них остановиться, "Газете.ру" рассказал двукратный чемпион России по лёгкой атлетике, мастер спорта Александр Мироненко. По его словам, для таких людей прекрасно подойдут настольный, большой теннис, падел-теннис, а также бадминтон и гольф.

"Они тренируют когнитивные функции, скорость реакции, координацию, выносливость, помогают поддержать кардиореспираторную систему в функциональном состоянии, улучшают психоэмоциональное состояние. Из минусов — это ассиметричные виды спорта, которые приводят к нарушениям в осанке. Поэтому их следует комбинировать с коррекционным и функциональным тренингом", — пояснил легкоатлет.

Ещё полезными будут разные рекреационные активности. Например, скандинавская ходьба, хайкинг, беговые лыжи и тому подобное. Эти занятия помогут укрепить кардиореспираторную систему и опорно-двигательный аппарат, а также избавят вас от лишнего веса и тревожности.

Мироненко подчеркнул важность силовых тренировок и, например, йоги, пилатеса и сайкла. Можно обратить внимание и на разные бесконтактные единоборства: цигун, тай дзи, ушу, бокс, карате и так далее.

"Они улучшают координацию, снижают уровень стресса, улучшают стабильность и мобильность. Также полезно обратить внимание на бальные танцы, которые помогут улучшить память, двигательный контроль, чувство собственного тела, координацию, когнитивные функции", — заключил он.