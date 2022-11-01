Кардиолог объяснил, кому чаще угрожает "тихий инфаркт", сгубивший Юрия Шатунова

Врач-кардиолог "СМ-Клиники", доктор медицинских наук, академик АМТН Андрей Грачёв рассказал "Газете.ру" о людях, которые находятся в группе риска "тихого инфаркта". По его словам, особенно часто эта болезнь посещает больных диабетом I и II типа.

"Дело в том, что при сахарном диабете страдает микроциркуляция в мелких сосудах, питающих в том числе и нервы, что приводит у таких больных к выпадению болевой чувствительности", — пояснил врач.

При этом безболевой инфаркт также может развиться и у пациентов с низким порогом болевой чувствительности. Более того, у таких людей течение болезни не отличается от классического варианта, иногда протекая даже тяжелее. Это происходит потому, что они порой обращаются за помощью слишком поздно.

"Если у пациента имеется ещё и сахарный диабет, то это увеличивает продолжительность естественного течения ИМ на 25–30%. Поэтому эти пациенты имеют худший прогноз и у них чаще развиваются осложнения, в том числе и смертельные", — заключил кардиолог.