Путин призвал губернаторов "не превращать в рутину" помощь семьям военных-участников СВО

"Хочу ещё раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: [нужно] обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан-военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину", — заметил глава государства.