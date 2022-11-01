Путин призвал губернаторов "не превращать в рутину" помощь семьям военных-участников СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым призвал глав регионов продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
"Хочу ещё раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: [нужно] обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан-военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину", — заметил глава государства.
По словам Кондратьева, в Краснодарском крае организована такая работа, однако Путин заметил, что данное направление является "одним из важнейших в деятельности региона".
Ранее глава государства поручил правительству заняться вопросом выделения именных сертификатов на туристические поездки для членов семей военных, участвующих в спецоперации.