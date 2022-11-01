Путин поручил выдать сертификаты на турпоездки семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом выделения именных сертификатов на туристические поездки для членов семей военных, участвующих в спецоперации. Предложения должны поступить до 1 декабря.

"Правительству РФ представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", — говорится в перечне поручений президента, который опубликован на сайте Кремля.