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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 16:09
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Путин поручил выдать сертификаты на турпоездки семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом выделения именных сертификатов на туристические поездки для членов семей военных, участвующих в спецоперации. Предложения должны поступить до 1 декабря.

"Правительству РФ представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", — говорится в перечне поручений президента, который опубликован на сайте Кремля.

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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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