Путин поручил выдать сертификаты на турпоездки семьям участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом выделения именных сертификатов на туристические поездки для членов семей военных, участвующих в спецоперации. Предложения должны поступить до 1 декабря.
"Правительству РФ представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", — говорится в перечне поручений президента, который опубликован на сайте Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ