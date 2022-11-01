Вучич отдал приказ на уничтожение вражеских беспилотников в небе над Сербией

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ на уничтожение вражеских беспилотников, которые будут осуществлять полёты над центральной частью страны. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

Произошло это после того как в небе над городом Ракша, расположенным неподалёку от границы с непризнанным Косовом, были замечены неопознанные БПЛА. В воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения беспилотников. Сразу после этого они покинули воздушное пространство Центральной Сербии.