Верховный суд разрешил россиянам взыскивать моральный вред за незаконные обыски

Россияне имеют право взыскивать компенсацию морального вреда за незаконный обыск и выемку документов. Об этом говорится в проекте Постановления Пленума Верховного суда РФ.

"Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", — поясняется в тексте.

Также по-прежнему компенсация полагается за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде, и другие формы госпринуждения, напомнили в высшей судебной инстанции.

В качестве моральных страданий могут выступать болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное, разъяснили в Верховном суде.