НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 15:37

Верховный суд разрешил россиянам взыскивать моральный вред за незаконные обыски

Россияне имеют право взыскивать компенсацию морального вреда за незаконный обыск и выемку документов. Об этом говорится в проекте Постановления Пленума Верховного суда РФ.

"Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", поясняется в тексте.

Также по-прежнему компенсация полагается за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде, и другие формы госпринуждения, напомнили в высшей судебной инстанции.

В качестве моральных страданий могут выступать болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное, разъяснили в Верховном суде.

Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Ранее Верховный суд РФ заявил, что российские суды смогут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное человеком мнение, если в нём содержались оскорбления или сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию других людей.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров