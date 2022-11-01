НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 15:34

В Сарове демонтировали памятник Ленину, который чуть не упал на людей из-за ветра

<p>В Сарове демонтировали памятник Владимиру Ленину, который "угрожал" жителям. Фото © <a href="https://vk.com/safonov_sarov?w=wall628337039_413/all&z=photo628337039_457239204/wall628337039_413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Алексей Сафонов</a></p>

В Сарове демонтировали памятник Владимиру Ленину, который "угрожал" жителям. Фото © VK / Алексей Сафонов

В городе Сарове Нижегородской области пришлось демонтировать памятник Владимиру Ленину, который из-за сильного ветра накренился и представлял угрозу для местных жителей. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр Алексей Сафонов.

"В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Сегодня провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жёсткости конструкции", — рассказал Сафонов.

По словам градоначальника, сейчас памятник находится на ответственном хранении, разрабатывается проект его восстановления.

Власти Одесской области не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II

Власти Одесской области не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II

Ранее Лайф сообщал, что памятник Владимиру Ленину и стелу в честь освобождения города от гитлеровской оккупации демонтировали в Риге.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров