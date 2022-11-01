В Сарове демонтировали памятник Ленину, который чуть не упал на людей из-за ветра
В Сарове демонтировали памятник Владимиру Ленину, который "угрожал" жителям. Фото © VK / Алексей Сафонов
В городе Сарове Нижегородской области пришлось демонтировать памятник Владимиру Ленину, который из-за сильного ветра накренился и представлял угрозу для местных жителей. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр Алексей Сафонов.
"В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Сегодня провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жёсткости конструкции", — рассказал Сафонов.
По словам градоначальника, сейчас памятник находится на ответственном хранении, разрабатывается проект его восстановления.
Ранее Лайф сообщал, что памятник Владимиру Ленину и стелу в честь освобождения города от гитлеровской оккупации демонтировали в Риге.