В Сарове демонтировали памятник Ленину, который чуть не упал на людей из-за ветра

В городе Сарове Нижегородской области пришлось демонтировать памятник Владимиру Ленину, который из-за сильного ветра накренился и представлял угрозу для местных жителей. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал мэр Алексей Сафонов.

"В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Сегодня провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жёсткости конструкции", — рассказал Сафонов.

По словам градоначальника, сейчас памятник находится на ответственном хранении, разрабатывается проект его восстановления.