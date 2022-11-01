Россиянам объяснили, когда за высказанное мнение придётся предстать перед судом

Российские суды смогут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное человеком мнение, если в нём содержались оскорбления. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Установив, что истцом заявлено требование о компенсации морального вреда, причинённого распространением оценочных суждений, мнений, убеждений, суд может удовлетворить его, если суждения, мнения, убеждения ответчика были высказаны в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца", — говорится в документе.

Кроме того, компенсация морального вреда может быть взыскана судом, если имело место быть распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию других людей. Однако Верховный суд призывает инстанции сохранять баланс между разными правами людей: на защиту чести и достоинства, а также репутации, и свободу мысли, слова, массовой информации.