Почти 200 иностранных наёмников уничтожено в ходе спецоперации за две недели
Министр обороны Шойгу: Свыше 190 иностранных наёмников уничтожено за последние две недели в зоне СВО
За последние две недели в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожено почти 200 иностранных наёмников. Об этом сообщил на селекторном совещании во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Уничтожено свыше 190 иностранных наёмников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня "Хаймарс" и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами", — проинформировал он.
Накануне сообщалось, что в результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в городе Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth