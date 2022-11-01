Названо 5 аргументов в пользу веганства

Растительная пища, из которой состоит рацион веганов, положительно влияет на пищеварение и микробиоту кишечника, такое мнение РИАМО высказала врач-диетолог Светлана Лисицына. Она заверила, что такое питание не мешает им получать все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

"Растительная пища богата клетчаткой, она будет положительно влиять на наши органы пищеварения, улучшая микробиоту кишечника, укрепляя при этом наш иммунитет", — говорит врач.

При этом веганы также не испытывают недостатка белка. К его растительным источникам относятся нут, соя, тофу, соевое мясо, кокосовое молоко, разные орехи, грибы и прочее. Также в рационе могут быть крупы, например перловая, рисовая, гречневая, а также рисовый и цельнозерновой хлеб. Кроме того, растительная пища полезна для людей с высоким сахаром и диабетом, так как содержит мало глюкозы.