Около 120 тысячам петербуржцев запретили выезд за границу из-за долгов

Порядка 120 тысяч жителей Северной столицы лишены права выезда за границу из-за долгов, рассказала газете "Петербургский дневник" главный судебный пристав города, полковник внутренней службы Анна Лашкова. По её словам, почти 5,5 тысячи из них — алиментщики.

"Это превентивная мера, которая применяется для того, чтобы стимулировать должника исполнить решение суда. Многие погашают задолженности после того, как узнают о том, что судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд за границу", — говорит Лашкова.

Она отметила, что теперь о том, наложена ли на вас такая мера, можно узнать на портале "Госуслуги" в личном кабинете.