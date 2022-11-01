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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 16:07
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ВСУ сбросили западный снаряд в полный людей ресторан в Донецке, но он не сдетонировал

Украинские военные нанесли удар по ресторану "Гуляй хата" в Кировском районе Донецка, ракета западного образца попала прямо в веранду заведения. В момент удара ВСУ там находились посетители. Лайф публикует видео с места происшествия.

Последствия прилёта ракеты ВСУ по ресторану в Донецке. Видео © LIFE

Однако замысел украинских военных не воплотился, и зрада пришла откуда не ждали — снаряд попросту не сдетонировал. Посетители ресторана отделались лёгким испугом. Повреждения получили только остекление и стены в результате падения тяжёлого объекта.

В Донецке прогремело пять мощных взрывов
В Донецке прогремело пять мощных взрывов

Ранее Лайф сообщал, что в Донецке подросток подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток". О состоянии ребёнка информации пока нет.

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Ирина Фальке
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