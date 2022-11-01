В Финляндии не увидели угрозы "смертей от холода" из-за отключения света этой зимой

Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен считает недостоверной публикацию Bloomberg о том, что финнам нужно готовиться к "смертям от холода из-за энергокризиса". Об этом он сказал РИА "Новости".

"Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", — пояснил Руусунен.

По его словам, короткие отключения электроэнергии в Финляндии действительно возможны с наступлением холодов, это поможет "сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы". Руководитель Fingrid подчеркнул, что в таких мерах "он не видит никакой драмы".