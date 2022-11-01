Россиянину запретили спеть хит Газманова и гимн в караоке, теперь клуб угрожают спалить

В Курской области посетитель обвинил караоке-клуб в непатриотичности после запрета спеть песни Олега Газманова и гимн России, однако у руководства заведения своя версия, пишет SHOT.

В Курской области мужчина обвинил клуб в непатриотичности. Видео © t.me / SHOT

Конфликт произошёл в клубе Loft в Железногорске. Владимир Илянин рвался к микрофону, чтобы спеть хиты Газманова, однако столкнулся якобы с непониманием сотрудников, отказавших ему в этом. Диджей даже назвал заведение патриотически нейтральным, возмутился мужчина.

"Нам сказали, что патриотические песни петь запрещено. Я спросил, чтобы полностью удостовериться: "А можно ли спеть гимн России?" Сказали, тоже нельзя", — сообщил Илянин.

По его словам, не помог и разговор с руководством, после чего гостя просто вытолкали на улицу. Но в клубе обвинения отвергают. Мужчина, по заверениям владельцев, был пьян, неадекватен, а отказали ему, потому что спеть он хотел вне очереди. Теперь Loft подвергается нападкам, клуб даже угрожают спалить. Руководство намерено правовыми способами доказать, что заведение оклеветали.