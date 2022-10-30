Пьяный посетитель ночного клуба во Владивостоке устроил стрельбу из травмата

В ночном клубе во Владивостоке 30 октября произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом заявил представитель управления Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю.

"В заведении произошёл конфликт между мужчинами, во время которого 31-летний житель Владивостока достал травматический пистолет и осуществил несколько выстрелов. В результате стрельбы за медицинской помощью обратились трое мужчин 32 лет. Нарушитель задержан сотрудниками Росгвардии", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства уточнил, что данное развлекательное заведение находится на улице Светланской. По данным полиции, пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Между тем сотрудники установили участников ссоры, причём подозреваемый уже задержан. В местных соцсетях пишут, что он был пьян. У злоумышленника отобрали травматический пистолет и боеприпасы. Сейчас правоохранители думают о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство", напавшему грозит лишение свободы на семь лет.