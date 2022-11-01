Американцы раскритиковали власти США и Великобритании под новостью на портале 19FortyFive о переписке британского экс-премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой она "отчиталась" о ЧП на "Северных потоках". По некоторым данным, Трасс написала коллеге сообщение с текстом "It’s done".

Многие комментаторы заметили, что страны Запада бесцеремонно совершают теракты по всему миру и при этом даже не задумываются о какой-либо конфиденциальности.

"Запад превратился в то, с чем, погибая, боролись миллионы людей во Второй мировой войне. Боже мой, как всё повернулось..." — заявил один из комментаторов.

"Ну вот и всё... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему на Украине, не планирует замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды", — высказался другой читатель.

"Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными? Тут ядерный армагеддон на горизонте! А вы хвастаетесь: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", — возмутился единомышленник.