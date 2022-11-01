Баскетболиста Тома Эртеля навсегда исключили из сборной Франции за переход в "Зенит"
Том Эртель. Фото © Getty Images / Pedja Milosavljevic
Французского баскетболиста Тома Эртеля навсегда отстранили от игры в национальной сборной после того, как он подписал контракт с российским "Зенитом". Соответствующее заявление сделал президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.
"Что касается Тома, он не выполнил своих обязательств. В сборной Франции его больше не будет. Всё кончено", — цитирует его L'Equipe.
Ранее Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды, после чего дошёл в составе сборной Франции до финала Евробаскета. Сам спортсмен заявил, что ему безразлична критика его поступка.
Ранее Лайф писал, что канадского баскетболиста Джошуа Примо выгнали из клуба НБА за эксгибиционизм. Парень выставил себя напоказ перед экс-сотрудницей баскетбольного клуба "Сан-Антонио Спёрс", в результате чего та наняла адвоката, чтобы пожаловаться в суд. Оказалось, что она не единственная жертва.