Баскетболиста Тома Эртеля навсегда исключили из сборной Франции за переход в "Зенит"

Французского баскетболиста Тома Эртеля навсегда отстранили от игры в национальной сборной после того, как он подписал контракт с российским "Зенитом". Соответствующее заявление сделал президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.

"Что касается Тома, он не выполнил своих обязательств. В сборной Франции его больше не будет. Всё кончено", — цитирует его L'Equipe.

Ранее Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды, после чего дошёл в составе сборной Франции до финала Евробаскета. Сам спортсмен заявил, что ему безразлична критика его поступка.