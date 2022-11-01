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1 ноября, 17:51

Баскетболиста Тома Эртеля навсегда исключили из сборной Франции за переход в "Зенит"

<p>Том Эртель. Фото © Getty Images / Pedja Milosavljevic</p>

Том Эртель. Фото © Getty Images / Pedja Milosavljevic

Французского баскетболиста Тома Эртеля навсегда отстранили от игры в национальной сборной после того, как он подписал контракт с российским "Зенитом". Соответствующее заявление сделал президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.

"Что касается Тома, он не выполнил своих обязательств. В сборной Франции его больше не будет. Всё кончено", цитирует его L'Equipe.

Ранее Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды, после чего дошёл в составе сборной Франции до финала Евробаскета. Сам спортсмен заявил, что ему безразлична критика его поступка.

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Матвей Шандрыголов

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