Белый дом раскрыл цель Байдена номер один по конфликту на Украине

Власти США не хотят конфликта с Россией и надеются на проведение переговоров с Москвой по разрешению ситуации на Украине, однако будут продолжать поддержку Киева, в том числе поставками оружия. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один", — отметил Кирби.

В то же время Вашингтон не собирается прекращать оказывать помощь Украине и будет дальше укреплять восточный фланг НАТО. Кирби в очередной раз заметил, что поддержка США может помочь Киеву подойти к переговорам с Россией в наиболее выгодном положении.

"Чтобы они (Украина. — Прим. Лайфа) были успешными на поле боя, когда этот конфликт придёт к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло", — заявил Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что США не стремятся к смене власти в России, так как выбор лидера страны является правом жителей РФ.