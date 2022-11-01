"Нападать не собираемся": Минобороны Белоруссии раскрыло главную задачу региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу региональной группировки войск
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Во время встречи с трудовыми коллективами по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки в Могилёве министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет.
"Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России — Союзного государства — сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ", — пояснил он.
Министр отметил, что меры, реализуемые сейчас, лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба. При этом проблема актуальна, учитывая давление Запада на Россию и возможные попытки разжечь внутренний конфликт в Белоруссии.
"Пропорционально росту давления Запада на РФ с целью разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать. Нельзя исключить и возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", — предупредил Хренин.
Напомним, что общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек. Об этом ранее сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
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