"Нападать не собираемся": Минобороны Белоруссии раскрыло главную задачу региональной группировки войск

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Во время встречи с трудовыми коллективами по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки в Могилёве министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России — Союзного государства — сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ", — пояснил он.

Министр отметил, что меры, реализуемые сейчас, лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба. При этом проблема актуальна, учитывая давление Запада на Россию и возможные попытки разжечь внутренний конфликт в Белоруссии.

"Пропорционально росту давления Запада на РФ с целью разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать. Нельзя исключить и возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", — предупредил Хренин.