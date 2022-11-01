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Опубликовано 1 ноября 2022, 18:09

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Краснооктябрьского

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Разрушения получил трёхэтажный дом.

  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Пострадавших нет. Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", написал он в своём телеграм-канале.

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Лайф писал, что два дня назад ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области. По словам губернатора Старовойта, обошлось без пострадавших.

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Матвей Шандрыголов
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