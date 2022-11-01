Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

"Пострадавших нет. Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", — написал он в своём телеграм-канале .

Лайф писал, что два дня назад ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области. По словам губернатора Старовойта, обошлось без пострадавших.