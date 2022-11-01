Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Краснооктябрьского
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Разрушения получил трёхэтажный дом.
"Пострадавших нет. Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", — написал он в своём телеграм-канале.
Лайф писал, что два дня назад ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области. По словам губернатора Старовойта, обошлось без пострадавших.