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1 ноября, 18:09

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Краснооктябрьского

<p>Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © <a href="https://t.me/gubernator_46/1879?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Разрушения получил трёхэтажный дом.

  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Пострадавших нет. Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", написал он в своём телеграм-канале.

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В районе Курской АЭС усилили меры безопасности

Лайф писал, что два дня назад ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области. По словам губернатора Старовойта, обошлось без пострадавших.

Матвей Шандрыголов

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