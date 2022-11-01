Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины
Около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с комиссаром Европейского союза по энергетике Кадри Симсон.
Он напомнил, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу.
"Но, к сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс", — добавил украинский президент.
Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Практически ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога. Так было и накануне, 31 октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных вчера российских ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО.
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