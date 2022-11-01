Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины

Около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с комиссаром Европейского союза по энергетике Кадри Симсон.

Он напомнил, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу.

"Но, к сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс", — добавил украинский президент.