"Мы что, самые богатые?": Болгары пришли в ярость из-за наглости украинских беженцев

Читатели болгарского издания Dir.bg резко отреагировали на поведение беженцев с Украины, отказавшихся покидать предоставленные им отели на побережье Чёрного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха. Как утверждают многие пользователи, гости из Незалежной требуют к себе особого отношения, в то время как мигранты из других стран довольствуются гораздо более скромными условиями.

"Что за дискриминация? Сирийцам убогие лагеря, украинцам — отели первой линии? Рассказывайте мне потом о европейских ценностях и демократии", — написал один из читателей издания.

"Мы входим в их положение, но подобная наглость повлечёт за собой проблемы. Они же беженцы, государство предоставляет им жильё, а они хотят гостиницу на первой линии. Пусть посмотрят на сирийских беженцев, в каких домах они живут", — возмутился другой.

Ещё один пользователь с иронией написал следующее: "На госбазах маленькая парковка. Где же им своё авто держать?" Кроме того, некоторые комментаторы напомнили, что украинских беженцев в Германии размещают в спортзалах, после чего задались вопросом: "Мы что, самые богатые?"

"А вы попробуйте собрать чемодан, поджечь свой дом и с двумя детьми жить в комнате двухзвёздочного отеля с двумя кроватями на 400 левов — 200 евро — в месяц. Через три месяца расскажете, как вам жить в роскоши", — высказался ещё один читатель.

"А для людей, пострадавших от потопа, и фургонов нет", — заметил другой пользователь.