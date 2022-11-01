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1 ноября, 18:36

Ракетный крейсер "Пётр Великий" проведёт учения в Баренцевом море

Тяжёлый ракетный крейсер "Пётр Великий" проведёт учения на полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Они будут продолжаться несколько дней, сообщили в пресс-службе СФ.

"В течение нескольких дней экипаж крейсера "Пётр Великий" продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота. Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне", уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе судно уже выполняло учебные задачи, в том числе по взаимодействию с экипажами подводных лодок.

Боевые корабли Северного флота отработают защиту арктических островов

Боевые корабли Северного флота отработают защиту арктических островов

Лайф писал, что Северный флот провёл учения в Арктике по охране государственной границы. Манёвры проводились с полком комплексов ПВО С-400.

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ТАСС / Лев Федосеев

Матвей Шандрыголов

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