Ракетный крейсер "Пётр Великий" проведёт учения в Баренцевом море

Тяжёлый ракетный крейсер "Пётр Великий" проведёт учения на полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Они будут продолжаться несколько дней, сообщили в пресс-службе СФ.

"В течение нескольких дней экипаж крейсера "Пётр Великий" продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота. Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне", — уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе судно уже выполняло учебные задачи, в том числе по взаимодействию с экипажами подводных лодок.