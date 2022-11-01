В Киевской области решили срочно оборудовать 425 убежищ на случай ядерного удара

В Киевской области насчитывается 425 специальных убежищ, которые предназначены на случай ядерного удара, их намерены срочно оборудовать. Об этом заявил глава администрации региона Алексей Кулеба.

"У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землёй, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий: самое простое — цокольный этаж. Но у них окна наполовину выходят на улицу, так что они не защитят от радиации", — сказал Кулеба в интервью телеканалу Hromadske.

Чиновник отметил, что граждане знают, где расположены бомбоубежища. Единственное, что будет там работать, это радио. Поэтому убежища собираются срочно оборудовать портативными радиоприёмниками с батарейками до 15 ноября, чтобы можно было принимать сигнал. По словам Кулебы, информация — это будет самое главное при таком развитии событий. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше, заключил он.