В Киевской области решили срочно оборудовать 425 убежищ на случай ядерного удара
В Киевской области насчитывается 425 специальных убежищ, которые предназначены на случай ядерного удара, их намерены срочно оборудовать. Об этом заявил глава администрации региона Алексей Кулеба.
"У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землёй, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий: самое простое — цокольный этаж. Но у них окна наполовину выходят на улицу, так что они не защитят от радиации", — сказал Кулеба в интервью телеканалу Hromadske.
Чиновник отметил, что граждане знают, где расположены бомбоубежища. Единственное, что будет там работать, это радио. Поэтому убежища собираются срочно оборудовать портативными радиоприёмниками с батарейками до 15 ноября, чтобы можно было принимать сигнал. По словам Кулебы, информация — это будет самое главное при таком развитии событий. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше, заключил он.
Ранее сообщалось, что жители Украины, недовольные постоянными отключениями электроэнергии, устроили в соцсетях флешмоб против президента страны Владимира Зеленского, угрожая по максимуму использовать электричество в домах. В соцсетях пользователи делятся фотографиями того, как они намерены включить свет и другие электроприборы в квартирах, а все сообщения сопровождаются хештегом #LightOnZelenskyOff ("Включаем свет — Зеленский прочь").
ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo