ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"
Московский ЦСКА одержал 11-ю победу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, переиграв на выезде казанский "Ак Барс" — 3:2.
В составе армейцев шайбами отметились Андрей Светлаков, Никита Нестеров и Максим Мамин, забивший решающий гол за несколько минут до конца основного времени встречи. У хозяев точные броски на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов. Отметим, что в последний раз хоккеисты ЦСКА проигрывали 3 октября, когда уступили петербургскому СКА.
Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Ак Барса" Александр Радулов назвал непонятным свой вывод из основного состава казанской команды.
ХК ЦСКА