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1 ноября, 18:59

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

Московский ЦСКА одержал 11-ю победу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, переиграв на выезде казанский "Ак Барс" — 3:2.

В составе армейцев шайбами отметились Андрей Светлаков, Никита Нестеров и Максим Мамин, забивший решающий гол за несколько минут до конца основного времени встречи. У хозяев точные броски на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов. Отметим, что в последний раз хоккеисты ЦСКА проигрывали 3 октября, когда уступили петербургскому СКА.

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Хоккеист Никита Гусев подписал контракт с СКА

Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Ак Барса" Александр Радулов назвал непонятным свой вывод из основного состава казанской команды.

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ХК ЦСКА

Артур Белкин

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