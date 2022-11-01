ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

В составе армейцев шайбами отметились Андрей Светлаков, Никита Нестеров и Максим Мамин, забивший решающий гол за несколько минут до конца основного времени встречи. У хозяев точные броски на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов. Отметим, что в последний раз хоккеисты ЦСКА проигрывали 3 октября, когда уступили петербургскому СКА.