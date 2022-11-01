Теплоход "Очаков" сел на мель на Каме

Теплоход-сухогруз "Очаков" сел на мель на реке Каме, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. Гружённое древесиной судно следовало по маршруту Ерзовка – Астрахань.

"В 19:15 (мск) 1 ноября от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступило сообщение, что на 1477,5 км реки Кама за правой кромкой судового хода теплоход-сухогруз "Очаков", совершавший рейс Ерзовка – Астрахань, гружённый 1750 тоннами пиломатериалов, сел на мель", — сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС отдельно подчеркнули, что пароход не повреждён и не препятствует движению других судов. Таким образом, немедленная помощь спасателей не требуется. В среду, 2 ноября, в светлое время суток будет решаться вопрос о снятии парохода с мели.

"Причина происшествия устанавливается", — сообщили спасатели.