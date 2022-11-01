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1 ноября, 19:13

Теплоход "Очаков" сел на мель на Каме

Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку после посадки на мель теплохода "Очаков"

Теплоход-сухогруз "Очаков" сел на мель на реке Каме, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. Гружённое древесиной судно следовало по маршруту Ерзовка – Астрахань.

"В 19:15 (мск) 1 ноября от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступило сообщение, что на 1477,5 км реки Кама за правой кромкой судового хода теплоход-сухогруз "Очаков", совершавший рейс Ерзовка – Астрахань, гружённый 1750 тоннами пиломатериалов, сел на мель", — сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС отдельно подчеркнули, что пароход не повреждён и не препятствует движению других судов. Таким образом, немедленная помощь спасателей не требуется. В среду, 2 ноября, в светлое время суток будет решаться вопрос о снятии парохода с мели.

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Два судна столкнулись в Каспийском море, есть пострадавшие

"Причина происшествия устанавливается", сообщили спасатели.

Ранее, напомним, сообщалось, что огромный танкер "Суздаль" снёс маленькую моторную лодку на реке Дон. Во время происшествия на маломерном судне находились трое рыбаков, к счастью, они успели выпрыгнуть и не пострадали.

Обложка ©

Flickr.com

Дмитрий Алексиевич

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