Назван популярный фрукт, который поможет омолодиться

C середины осени до декабря в стране длится сезон хурмы. Этот фрукт обладает рядом полезных свойств, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Хасанова. Как указала специалист, в хурме содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, которые также способствуют омоложению и долголетию.

"Этот фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами", — сказала Хасанова.

Витамин A также положительно влияет на качество кожи, иммунитет и зрение человека, добавила она.