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1 ноября, 19:50

Назван популярный фрукт, который поможет омолодиться

Диетолог Хасанова назвала хурму фруктом с омолаживающим эффектом

C середины осени до декабря в стране длится сезон хурмы. Этот фрукт обладает рядом полезных свойств, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Хасанова. Как указала специалист, в хурме содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, которые также способствуют омоложению и долголетию.

"Этот фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами", — сказала Хасанова.

Витамин A также положительно влияет на качество кожи, иммунитет и зрение человека, добавила она.

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Unsplash

Иван Косицын

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