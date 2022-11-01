Назван популярный фрукт, который поможет омолодиться
Диетолог Хасанова назвала хурму фруктом с омолаживающим эффектом
C середины осени до декабря в стране длится сезон хурмы. Этот фрукт обладает рядом полезных свойств, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Хасанова. Как указала специалист, в хурме содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, которые также способствуют омоложению и долголетию.
"Этот фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами", — сказала Хасанова.
Витамин A также положительно влияет на качество кожи, иммунитет и зрение человека, добавила она.
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