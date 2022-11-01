Американцы потребовали проверить, на что Зеленский тратит деньги США

Планы Белого дома выделить новый пакет помощи Украине привели в негодование читателей портала Breitbart. Они потребовали проверять, на какие нужды Киев тратит эти деньги. Издание ранее сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает варианты выделения украинцам 50 миллиардов долларов после выборов в Конгресс.

Авторы публикации сделали акцент на том, что количество противников оказания Украине помощи становится всё больше как среди членов Республиканской партии, так и среди соратников-демократов президента США. Планы властей привели читателей в негодование.

"Почему Украина вдруг стала нашей проблемой? Это проблема Европы", — написал Byblow.

Он напомнил, что экономика Евросоюза сопоставима с американской и в ЕС существует современное оружие. Этот кризис, по мнению комментатора, может обернуться катастрофой для Соединённых Штатов.

"Хотя бы раз Байден должен подумать о том, что лучше для американцев", — призвал юзер.

"С этой помощью Украине происходят весьма подозрительные вещи — скорее всего, речь идёт о каких-то коррупционных схемах, потому что никакого контроля над тем, как она используется, нет", — таков комментарий, оставленный пользователем 1sthandknowledge.

Он высказал гипотезу, согласно которой 10% от поступающей помощи Зеленский выделяет сыну американского лидера Хантеру.

Таким же мнением делится Quinn12. Юзер добавил, что Байден таким образом расплачивается за "спасение" президентом Украины своего сына.

"Не могу припомнить ни одного президента, который обращался бы с деньгами американского народа настолько некомпетентно", — пожаловался Ty.

"Такое ощущение, что Джо тратит больше времени и денег на Украину, чем на американских граждан", — вторит ему Loki.