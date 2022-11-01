Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после того, как приобрёл эту компанию 27 октября. Такие данные содержатся в документах из базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть", — говорится в одном из документов, который цитирует ТАСС.

Как ранее сообщалось, после того, Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. В частности, по данным телеканала CNBC, гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся.