Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после того, как приобрёл эту компанию 27 октября. Такие данные содержатся в документах из базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
"27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть", — говорится в одном из документов, который цитирует ТАСС.
Как ранее сообщалось, после того, Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. В частности, по данным телеканала CNBC, гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся.
Напомним, в апреле Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмена.
ТАСС / Rafael Henrique / SOPA Images via ZUMA Press Wire