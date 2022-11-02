Очевидцы сняли на видео жестокое избиение теннисистки на корте

Сербский активист и борец с домашним насилием Игорь Юрич опубликовал в Twitter видео, на котором 14-летнюю теннисистку из Китая на корте жестоко избивает её отец. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

В Сербии отец жестоко избил дочь ногами на теннисном корте © Twitter

Видео уже набрало более двух миллионов просмотров. На записи видно, как отец, а по совместительству тренер юной спортсменки, на корте белградского клуба "Црвена Звезда" несколько раз бьёт девушку руками по лицу. Затем мужчина берёт дочку за шиворот и валит на землю. Впоследствии избиение лежащей девушки продолжается ногами.

"Очередное жестокое насилие отца над дочерью. Я получил информацию, что это семья из Китая. Мы возбудим уголовное дело против этого монстра", — подписал Юрич видеоролик.

Департамент безопасности Международной федерации тенниса инициировал официальное расследование инцидента. Полиция Сербии уже арестовала мужчину, который не стал отрицать факт избиения. Однако, по словам задержанного, ничего предосудительного в этом он не видит. Тирану грозит тюремный срок от двух до десяти лет. На время следствия мужчину заключили под стражу.