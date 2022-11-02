Очевидцы сняли на видео жестокое избиение теннисистки на корте
Отец теннисистки жестоко избил её ногами на теннисном корте
Сербский активист и борец с домашним насилием Игорь Юрич опубликовал в Twitter видео, на котором 14-летнюю теннисистку из Китая на корте жестоко избивает её отец. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
В Сербии отец жестоко избил дочь ногами на теннисном корте © Twitter
Видео уже набрало более двух миллионов просмотров. На записи видно, как отец, а по совместительству тренер юной спортсменки, на корте белградского клуба "Црвена Звезда" несколько раз бьёт девушку руками по лицу. Затем мужчина берёт дочку за шиворот и валит на землю. Впоследствии избиение лежащей девушки продолжается ногами.
"Очередное жестокое насилие отца над дочерью. Я получил информацию, что это семья из Китая. Мы возбудим уголовное дело против этого монстра", — подписал Юрич видеоролик.
Департамент безопасности Международной федерации тенниса инициировал официальное расследование инцидента. Полиция Сербии уже арестовала мужчину, который не стал отрицать факт избиения. Однако, по словам задержанного, ничего предосудительного в этом он не видит. Тирану грозит тюремный срок от двух до десяти лет. На время следствия мужчину заключили под стражу.
Ранее Лайф рассказывал историю из Иркутска, где учителя ОБЖ отстранили из-за старого видео с избиением ребёнка. На ролике, снятом год назад, педагог нецензурно ругает детей, даёт им подзатыльники, а одного хватает за грудки и трясёт.
Telegram / РИА Новости Спорт