Принудительная эвакуация начнётся в Каховском районе Херсонщины 6 ноября

В Администрации Каховского района Херсонской области призвали жителей покинуть свои дома, взяв с собой документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. К оставшимся на местах гражданам 6 ноября будут применяться меры принудительного характера.

"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населённый пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся", — говорится в телеграм-канале органов власти.