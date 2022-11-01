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1 ноября, 19:29

Принудительная эвакуация начнётся в Каховском районе Херсонщины 6 ноября

В Администрации Каховского района Херсонской области призвали жителей покинуть свои дома, взяв с собой документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. К оставшимся на местах гражданам 6 ноября будут применяться меры принудительного характера.

"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населённый пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся", говорится в телеграм-канале органов власти.

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Лайф писал, что в Запорожской области не видят причин для эвакуации местного населения и введения ограничений на его передвижения. По словам представителя местных властей, ситуация в регионе стабильная.

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Getty Images / Chris McGrath

Матвей Шандрыголов

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