Турция сообщила о намерении продолжить вывоз зерна с Украины

Сухогрузы, идущие под флагом Турции, продолжат вывоз агропродукции с территории Украины по зерновому коридору. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", — приводит слова турецкого министра его пресс-служба.