Турция сообщила о намерении продолжить вывоз зерна с Украины
Минобороны Турции заявило о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами
Сухогрузы, идущие под флагом Турции, продолжат вывоз агропродукции с территории Украины по зерновому коридору. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", — приводит слова турецкого министра его пресс-служба.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
ТАСС / AP / Khalil Hamra