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1 ноября, 21:32

Турция сообщила о намерении продолжить вывоз зерна с Украины

Минобороны Турции заявило о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

Сухогрузы, идущие под флагом Турции, продолжат вывоз агропродукции с территории Украины по зерновому коридору. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

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"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", — приводит слова турецкого министра его пресс-служба.

Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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ТАСС / AP / Khalil Hamra

Иван Косицын

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