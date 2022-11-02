Объявлена дата всероссийской телепремьеры чёрной комедии "И снова здравствуйте!"

"Рен-ТВ" объявил дату всероссийской телепремьеры чёрной комедии "И снова здравствуйте!" 12 ноября в 18:00 зрителей ждёт настоящий марафон: в течение вечера на канале все 10 серий подряд.

Жизнеутверждающий ироничный детектив Егора Чичканова собрал блестящий актёрский состав: Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Павел Чинарёв, Дмитрий Журавлёв, Кирилл Жандаров, Сергей Годин и другие.

Сериал с нетривиальным сюжетом расскажет о приключениях бандита Бориса (Андрей Мерзликин), по совместительству несостоявшегося кондитера, которого вновь и вновь оживляют создатели проекта с помощью студента-медика Артёма (Денис Власенко). Борис пытается уладить свои незаконченные дела и раскрыть тайну собственной смерти. Сможет ли он воспользоваться новыми шансами и изменить свою жизнь? Смешной, драйвовый и оптимистичный сериал "И снова здравствуйте!" прекрасно подойдёт для семейного просмотра.