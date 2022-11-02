Неподалёку от Косова обнаружили неизвестные беспилотники

Беспилотники неизвестного происхождения наблюдали за позициями сербских военнослужащих близ административной линии с Косово и Метохией. Об этом сообщила премьер страны Ана Брнабич. При повторном возникновении такой ситуации она пообещала сбивать БПЛА.

Брнабич пояснила, что дроны снимали позиции в наземной зоне безопасности, расположенной в пяти километрах вглубь центральной Сербии от административной линии. Беспилотники интересовались также двумя казармами. По словам премьера, её об этом оповестил президент страны — он и отдал команду усилить "полицейскую защиту" в воздухе.

"Этот приказ остаётся в силе и будет действовать постоянно. Если такие вещи будут повторяться, мы собьём каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", — сказала Брнабич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Премьер отказалась озвучить предположения, кому могли принадлежать эти дроны. Между тем некоторые СМИ уже распространили информацию, что в воздух были подняты МиГ-29, однако к их появлению БПЛА уже скрылись.