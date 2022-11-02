В ООН представили документальный фильм "Военкоры"

В ООН презентован документальный фильм "Военкоры". В картине, созданной телеканалом RT, рассказывается о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий в Донбассе и о давлении, которое на них оказывает Запад.

Выход фильма запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма — военкоры Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семён Пегов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступили авторы и герои фильма, которые рассказали о создании картины и об особенностях своей работы.

Один из героев картины, журналист Евгений Поддубный во время презентации фильма заявил об отстаивании правды в Донбассе. Как он указал, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом России удаётся донести правду. Он подчеркнул, что за правду в 2022 году приходится биться.

"Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле", — подчеркнул Поддубный.

Он добавил, что российские военкоры "чёрное называют чёрным, а белое — белым"