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1 ноября, 22:04

В ООН представили документальный фильм "Военкоры"

В ООН презентовали фильм о работе российских военных корреспондентов в Донбассе

В ООН презентован документальный фильм "Военкоры". В картине, созданной телеканалом RT, рассказывается о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий в Донбассе и о давлении, которое на них оказывает Запад.

Выход фильма запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма — военкоры Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семён Пегов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступили авторы и герои фильма, которые рассказали о создании картины и об особенностях своей работы.

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Один из героев картины, журналист Евгений Поддубный во время презентации фильма заявил об отстаивании правды в Донбассе. Как он указал, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом России удаётся донести правду. Он подчеркнул, что за правду в 2022 году приходится биться.

"Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле", — подчеркнул Поддубный.

Он добавил, что российские военкоры "чёрное называют чёрным, а белое — белым"

Со своей стороны автор документального фильма "Военкоры" из творческого коллектива RT, режиссёр Артём Сомов рассказал, что цель проекта заключалась в том, чтобы показать то, как живут люди в Донбассе.

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Ранее Лайф сообщал, что военкор Семён Пегов получил рваные раны стопы, подорвавшись на мине в Донецке. Журналиста почти сразу прооперировали, его состояние не вызвало опасений. Сам военкор заверил, что с ним всё нормально, а также поблагодарил местных врачей.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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