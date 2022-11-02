"Показуха и популизм!": Поведение тренера "Химок" вывело Канчельскиса из себя

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал поведение главного тренера "Химок" Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" (1:6). В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что поведение наставника подмосковного клуба для него "смешно и ужасно".

После первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с судьёй. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол нападающего "Химок" Ильи Садыгова с пенальти на 93-й минуте.

Канчельскиса удивила такая реакция тренера, и он выразил недоумение, отчего так радоваться забитому пенальти при счёте 1:6.

"Его команда пропустила шесть мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если он так радуется одному голу при таком счёте, то ему надо заканчивать с футболом. Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься таким популизмом. "Химки" — это цирк, а Гогниев в нём — клоун! Чистая показуха и популизм!" — сказал бывший полузащитник.

Напомним, подмосковная команда идёт на предпоследней, 15-й, строчке с девятью баллами. Последние два матча "Химки" под руководством Спартака Гогниева проиграли с общим счётом 1:11.