"Бывает по-разному": Шольц признал, что у него тайная ночная слабость

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что иногда не спит — это происходит в том числе из-за работы. Впрочем, политик попросил сограждан сильно за него не беспокоиться.

Накануне Шольц провёл очередную встречу с гражданами в рамках серии диалогов. В этот раз общение проходило в городе Гифхорн, который расположен в федеральной земле Нижняя Саксония. Один из участников мероприятия захотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер.

Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому сильно переживать не стоит.

"Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает", — добавил глава немецкого правительства.