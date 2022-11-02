"Бывает по-разному": Шольц признал, что у него тайная ночная слабость
Шольц публично признался, что по ночам не спит из-за работы
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что иногда не спит — это происходит в том числе из-за работы. Впрочем, политик попросил сограждан сильно за него не беспокоиться.
Накануне Шольц провёл очередную встречу с гражданами в рамках серии диалогов. В этот раз общение проходило в городе Гифхорн, который расположен в федеральной земле Нижняя Саксония. Один из участников мероприятия захотел узнать, сколько часов в сутки спит канцлер.
Шольц заявил, что никогда не ответит на этот вопрос, так как сам не хотел бы этого знать. Он отметил, что "это бывает по-разному", поэтому сильно переживать не стоит.
"Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает", — добавил глава немецкого правительства.
Ранее Лайф писал, что Шольца заставили рассказать, как часто он принимает душ. Канцлеру ФРГ задали каверзный вопрос, напомнив, что власти Германии просят население экономить воду и свет из-за кризиса в энергетике. Политик не смог увернуться от ответа и сказал: "Каждый день!"
ТАСС / AP / Michael Varaklas