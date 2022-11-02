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1 ноября, 22:59

В трёх украинских регионах объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях

В трёх областях Украины — Киевской, Черкасской и Кировоградской — объявлена воздушная тревога, эти данные содержатся на ресурсе "Карта воздушных тревог Украины".

Накануне вечером 1 ноября воздушная тревога также объявлялась в ряде украинских регионов. Тревожные сирены срабатывали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждено в результате ударов Вооружённых сил России.

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Telegram / Киев Новости

Дмитрий Алексиевич
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