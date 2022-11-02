В трёх украинских регионах объявлена воздушная тревога

В трёх областях Украины — Киевской, Черкасской и Кировоградской — объявлена воздушная тревога, эти данные содержатся на ресурсе "Карта воздушных тревог Украины".

Накануне вечером 1 ноября воздушная тревога также объявлялась в ряде украинских регионов. Тревожные сирены срабатывали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.