В трёх украинских регионах объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях
В трёх областях Украины — Киевской, Черкасской и Кировоградской — объявлена воздушная тревога, эти данные содержатся на ресурсе "Карта воздушных тревог Украины".
Накануне вечером 1 ноября воздушная тревога также объявлялась в ряде украинских регионов. Тревожные сирены срабатывали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждено в результате ударов Вооружённых сил России.
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