Греческий премьер сообщил, что россияне этим летом не приехали в страну из-за санкций
Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на снижение турпотока из России
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал правильность введения санкций против России, несмотря на сокращение потока российских туристов. Об этом он заявил журналистам после переговоров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.
"Мы, в принципе, не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но на нас, на Грецию — и как туристическое направление, — действительно оказало влияние то, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию", — сказал Мицотакис.
Политик отметил также, что его страна заплатила цену добросовестным выполнением санкционного пакета. И это решение, по мнению греческого премьера, было правильным.
Ранее экс-премьер Греции Ципрас заявил, что Россия не несёт существенных потерь от энергетических санкций Запада. По словам политика, рубль даже стал самой устойчивой валютой в мире с момента роста цен на газ.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache