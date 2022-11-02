Греческий премьер сообщил, что россияне этим летом не приехали в страну из-за санкций

"Мы, в принципе, не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но на нас, на Грецию — и как туристическое направление, — действительно оказало влияние то, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию", — сказал Мицотакис.