НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 23:37

Греческий премьер сообщил, что россияне этим летом не приехали в страну из-за санкций

Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на снижение турпотока из России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал правильность введения санкций против России, несмотря на сокращение потока российских туристов. Об этом он заявил журналистам после переговоров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

"Мы, в принципе, не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но на нас, на Грецию и как туристическое направление, — действительно оказало влияние то, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию", сказал Мицотакис.

Политик отметил также, что его страна заплатила цену добросовестным выполнением санкционного пакета. И это решение, по мнению греческого премьера, было правильным.

Туроператор рассказал, кто заменил россиян на греческих курортах

Туроператор рассказал, кто заменил россиян на греческих курортах

Ранее экс-премьер Греции Ципрас заявил, что Россия не несёт существенных потерь от энергетических санкций Запада. По словам политика, рубль даже стал самой устойчивой валютой в мире с момента роста цен на газ.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров