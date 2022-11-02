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2 ноября, 00:06

Италия поставила на паузу работу над поставками оружия Киеву

Il Messaggero: Италия приостановила работу над шестым пакетом поставок оружия Украине

Итальянские власти решили приостановить рассмотрение нового, шестого, декрета о направлении вооружений на Украину. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает газета Il Messaggero.

"Приостановка произошла исключительно потому, что сначала необходимо согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины. Только тогда мы поймём, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить", заявил один из источников издания.

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Газета напоминает, что в скором времени состоится визит в Рим генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время которого пройдёт встреча с премьер-министром Джорджей Мелони и с министром обороны, ближайшим соратником Мелони Гвидо Крозетто. Совместно со Столтенбергом власти Италии, предположительно, будут составлять перечень вооружений для Украины, пишет издание.

Ранее новый министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что в условиях мирового экономического кризиса итальянцев ждут сложные времена. Он считает, что проблемы коснутся личных доходов граждан и производственной системы страны. Министр уверен, что кризис может задеть и национальную безопасность.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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