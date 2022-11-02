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2 ноября, 00:39

Российскую энергию назвали причиной процветания Чехии

Профессор Келлер: Процветание Чехии основывалось на дешёвой российской энергии и сырье

Чехия несётся "в глубокую экономическую и социальную пропасть", об этом заявил профессор, экс-депутат Европарламента страны Ян Келлер. Он отметил, что нынешний кризис показал, насколько процветание чехов обеспечивалось дешёвой энергией и доступным сырьём из России.

"Энергия сжирает львиную долю семейных бюджетов, и из-за её высокой стоимости балансирует на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая настоящими колоссами. Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех. Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные", — говорится в публикации профессора в Časopis argument.

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При этом, как напомнил Келлер, в беспрецедентном экономическом и социальном спаде власти Чехии обвиняют Россию. Он обратил внимание на то, что никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, "не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют".

Автор считает, что Чехии угрожают проблемы куда более серьёзные, чем при переходе от плановой экономики к рыночной в 90-е годы прошлого века. В то же время процветание, которое должны были гарантировать приватизация и передача стратегических и финансовых отраслей под контроль иностранных инвесторов, откладывается на "неопределённый срок".

Учёный, таким образом, считает ясным, что процветание страны, а для многих лишь его перспектива, не было основано на переходе от социализма к капитализму или на вступлении в ЕС.

"Главной предпосылкой к процветанию была дешёвая энергия, доступное сырьё и выгодные коммерческие отношения", — подчеркнул Келлер.

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Он добавил, что всё это "испарилось" после обострения конфликта на Украине и введения санкций против РФ. По его мнению, этот фактор повлиял на экономику Чехии намного сильнее, чем приватизация, иностранные инвесторы и вступление в ЕС. Профессор заметил, что нынешнее правительство республики, по-видимому, этот факт совершенно не осознаёт.

Ранее Лайф писал, что в Чехии назвали незаменимым газ из России. Европейские страны не смогут полностью заменить голубое топливо из РФ, считает экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек. По его мнению, подобная возможность абсолютно исключена. Лайф также писал, что жители Праги вышли на улицы с требованиями отставки правительства. Кроме того, протестующие призвали власти к переговорам с Россией по газу.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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