Чехия несётся "в глубокую экономическую и социальную пропасть", об этом заявил профессор, экс-депутат Европарламента страны Ян Келлер. Он отметил, что нынешний кризис показал, насколько процветание чехов обеспечивалось дешёвой энергией и доступным сырьём из России.

"Энергия сжирает львиную долю семейных бюджетов, и из-за её высокой стоимости балансирует на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая настоящими колоссами. Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех. Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные", — говорится в публикации профессора в Časopis argument.

При этом, как напомнил Келлер, в беспрецедентном экономическом и социальном спаде власти Чехии обвиняют Россию. Он обратил внимание на то, что никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, "не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют".

Автор считает, что Чехии угрожают проблемы куда более серьёзные, чем при переходе от плановой экономики к рыночной в 90-е годы прошлого века. В то же время процветание, которое должны были гарантировать приватизация и передача стратегических и финансовых отраслей под контроль иностранных инвесторов, откладывается на "неопределённый срок".

Учёный, таким образом, считает ясным, что процветание страны, а для многих лишь его перспектива, не было основано на переходе от социализма к капитализму или на вступлении в ЕС.

"Главной предпосылкой к процветанию была дешёвая энергия, доступное сырьё и выгодные коммерческие отношения", — подчеркнул Келлер.

Он добавил, что всё это "испарилось" после обострения конфликта на Украине и введения санкций против РФ. По его мнению, этот фактор повлиял на экономику Чехии намного сильнее, чем приватизация, иностранные инвесторы и вступление в ЕС. Профессор заметил, что нынешнее правительство республики, по-видимому, этот факт совершенно не осознаёт.