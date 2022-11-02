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2 ноября, 01:00

"Ставка — весь мир": В Германии Зеленского окрестили "маленьким Наполеоном"

Junge Welt: Отказавшийся от компромисса Зеленский является "маленьким Наполеоном – 2022"

Президент Украины Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном – 2022". Таким мнением поделился журналист Райнхард Лаутербах. Он полагает, что добиться победы украинский лидер намерен с помощью НАТО.

"Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель", — написал Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

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Именно поэтому Зеленский ведёт игру, ставка в которой — весь мир, а Запад ему в этом потворствует, подчеркнул журналист. Он считает, что президент США Джо Байден, вооружая Киев, "выстилает мостик" к взаимной ликвидации Америки и России.

"Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" — задался вопросом Лаутербах.

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Ранее сообщалось, что жители Украины, недовольные постоянными отключениями электроэнергии, устроили в соцсетях флешмоб против президента страны Владимира Зеленского, угрожая по максимуму использовать электричество в домах. В соцсетях пользователи делятся фотографиями того, как они намерены включить свет и другие электроприборы в квартирах, а все сообщения сопровождаются хештегом #LightOnZelenskyOff ("Включаем свет — Зеленский прочь").

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Иван Косицын

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