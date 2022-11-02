"Ставка — весь мир": В Германии Зеленского окрестили "маленьким Наполеоном"

Президент Украины Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является "маленьким Наполеоном – 2022". Таким мнением поделился журналист Райнхард Лаутербах. Он полагает, что добиться победы украинский лидер намерен с помощью НАТО.

"Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель", — написал Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

Именно поэтому Зеленский ведёт игру, ставка в которой — весь мир, а Запад ему в этом потворствует, подчеркнул журналист. Он считает, что президент США Джо Байден, вооружая Киев, "выстилает мостик" к взаимной ликвидации Америки и России.

"Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" — задался вопросом Лаутербах.