Кулинарный блогер Джули Пауэлл, известная по фильму "Джули и Джулия", умерла в 49 лет

Джули Пауэлл, автор блога и книги по кулинарным рецептам Джулии Чайлд, умерла в возрасте 49 лет. Блогер прославилась, когда голливудская звезда Эми Адамс сыграла её в фильме 2009 года "Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту" по сценарию и постановке Норы Эфрон. Об этом пишет The New York Times.

Муж Пауэлл сообщил, что она умерла 2 ноября от остановки сердца в своём доме в Оливбридже, штат Нью-Йорк.

Пауэлл родилась в Техасе. Она долго была бедным писателем, пока в 2002 году не решила приготовить все 524 рецепта из книги Чайлд 1961 года "Овладение искусством французской кулинарии, том 1" в течение года. Пауэлл увлекательно описывала свои любительские усилия в блоге The Julie / Julia Project. Этот проект собрал сотни тысяч просмотров в Сети, а книга "Джули и Джулия: 365 дней, 524 рецепта, 1 крошечная кухня в квартире" стала самой продаваемой в 2005 году.