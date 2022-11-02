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2 ноября, 02:55

"Добрый и порядочный": Житель Перми рассказал о вышедшем из тюрьмы людоеде

Сокамерник пермского людоеда Малышева заявил, что он порядочный человек

Жители Перми не обрадовались освобождению из тюрьмы людоеда Михаила Малышева, который провёл в колонии 23 года. Телеканалу "360" удалось поговорить с одним из горожан, утверждающим, что он отбывал срок в одной тюрьме вместе с освободившимся пермяком.

"Знаю, сидел вместе с ним. Тут каждый второй судимый. Хороший человек, добрый, порядочный", — рассказал он.

Сосед Малышева сообщил, что людоед появился у себя дома пару дней назад. Рассуждая о таком страшном соседстве, он заявил, что не боится Малышева, поскольку его освободившийся земляк "еле ноги передвигает".

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Напомним, людоед Михаил Малышев вышел на свободу из исправительной колонии в Пермском крае, он отсидел 23 года за серию убийств. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю. Как рассказали соседи людоеда, после его освобождения они боятся гулять с собаками.

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YouTube / Teritoriya Kryminala

Юлия Коновалова

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