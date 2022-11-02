"Добрый и порядочный": Житель Перми рассказал о вышедшем из тюрьмы людоеде

Жители Перми не обрадовались освобождению из тюрьмы людоеда Михаила Малышева, который провёл в колонии 23 года. Телеканалу "360" удалось поговорить с одним из горожан, утверждающим, что он отбывал срок в одной тюрьме вместе с освободившимся пермяком.

"Знаю, сидел вместе с ним. Тут каждый второй судимый. Хороший человек, добрый, порядочный", — рассказал он.

Сосед Малышева сообщил, что людоед появился у себя дома пару дней назад. Рассуждая о таком страшном соседстве, он заявил, что не боится Малышева, поскольку его освободившийся земляк "еле ноги передвигает".