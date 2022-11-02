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2 ноября, 02:16

Актёр Мадс Миккельсен сыграет главную роль в хорроре Dust Bunny

Известный актёр Мадс Миккельсен воссоединится с создателем "Ганнибала" режиссёром Брайаном Фуллером в недавно анонсированном фильме Dust Bunny. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Как уточняется, данная картина расскажет историю восьмилетней девочки, которая прибегает к помощи своей соседки, чтобы убить чудовище под её кроватью, которое, по её мнению, съело всю её семью.

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Управляющий директор и исполнительный вице-президент Sierra/Affinity Кристен Фигеройд, комментируя участие Миккельсена в съёмках фильма, заявил, что артист приносит "уникальные качества в каждого персонажа, которого он воплощает в жизнь, и его роль в Dust Bunny не станет исключением".

Зрителям Миккельсен знаком по ролям в фильмах "Индиана Джонс – 5", "Доктор Стрэндж", "Фантастические твари. Тайны Дамблдора" и других.

Ранее Лайф писал, что в четвёртом сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix в роли Геральта из Ривии поклонники не увидят полюбившегося актёра Генри Кавилла. О завершении своих приключений в фильме рассказал сам артист в соцсетях. Медальон и мечи перейдут актёру Лиаму Хемсворту, известному по роли Тора в киновселенной Marvel.

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ТАСС / EPA / NEIL HALL

Иван Косицын

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