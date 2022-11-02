Актёр Мадс Миккельсен сыграет главную роль в хорроре Dust Bunny
Известный актёр Мадс Миккельсен воссоединится с создателем "Ганнибала" режиссёром Брайаном Фуллером в недавно анонсированном фильме Dust Bunny. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
Как уточняется, данная картина расскажет историю восьмилетней девочки, которая прибегает к помощи своей соседки, чтобы убить чудовище под её кроватью, которое, по её мнению, съело всю её семью.
Управляющий директор и исполнительный вице-президент Sierra/Affinity Кристен Фигеройд, комментируя участие Миккельсена в съёмках фильма, заявил, что артист приносит "уникальные качества в каждого персонажа, которого он воплощает в жизнь, и его роль в Dust Bunny не станет исключением".
Зрителям Миккельсен знаком по ролям в фильмах "Индиана Джонс – 5", "Доктор Стрэндж", "Фантастические твари. Тайны Дамблдора" и других.
Ранее Лайф писал, что в четвёртом сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix в роли Геральта из Ривии поклонники не увидят полюбившегося актёра Генри Кавилла. О завершении своих приключений в фильме рассказал сам артист в соцсетях. Медальон и мечи перейдут актёру Лиаму Хемсворту, известному по роли Тора в киновселенной Marvel.
ТАСС / EPA / NEIL HALL