Актёр Мадс Миккельсен сыграет главную роль в хорроре Dust Bunny

Известный актёр Мадс Миккельсен воссоединится с создателем "Ганнибала" режиссёром Брайаном Фуллером в недавно анонсированном фильме Dust Bunny. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Как уточняется, данная картина расскажет историю восьмилетней девочки, которая прибегает к помощи своей соседки, чтобы убить чудовище под её кроватью, которое, по её мнению, съело всю её семью.

Управляющий директор и исполнительный вице-президент Sierra/Affinity Кристен Фигеройд, комментируя участие Миккельсена в съёмках фильма, заявил, что артист приносит "уникальные качества в каждого персонажа, которого он воплощает в жизнь, и его роль в Dust Bunny не станет исключением".

Зрителям Миккельсен знаком по ролям в фильмах "Индиана Джонс – 5", "Доктор Стрэндж", "Фантастические твари. Тайны Дамблдора" и других.