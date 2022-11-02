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2 ноября, 01:58

Джонсон ушёл от ответа на вопрос о взломе телефона Трасс

Джонсон отказался комментировать взлом телефона Трасс по причине безопасности

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не захотел обсуждать взлом телефона бывшего премьера Лиз Трасс, отметив, что не комментирует вопросы безопасности.

"Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности", заявил политик ведущему телеканала Sky News, отвечая на вопрос, беспокоит ли его возможная утечка информации в результате взлома телефона Трасс.

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Напомним, на днях появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками, в том числе о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия. При этом, по данным газеты Times, телефон Трасс мог быть взломан с помощью израильской программы Pegasus.

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ТАСС / ЕРА / NEIL HALL

Юлия Коновалова

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