Джонсон ушёл от ответа на вопрос о взломе телефона Трасс

"Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности", — заявил политик ведущему телеканала Sky News, отвечая на вопрос, беспокоит ли его возможная утечка информации в результате взлома телефона Трасс.

Напомним, на днях появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками, в том числе о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия. При этом, по данным газеты Times, телефон Трасс мог быть взломан с помощью израильской программы Pegasus.