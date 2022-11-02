"Рейнджерс" установил антирекорд, за который когда-то стыдили московский "Спартак"
"Рейнджерс" установил антирекорд ЛЧ по разнице забитых и пропущенных голов на групповом этапе
Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" установил антирекорд Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей на групповом этапе турнира. Клуб из Глазго за шесть матчей в группе А забил два гола и пропустил при этом 22 мяча.
В этой же группе были английский "Ливерпуль", итальянский "Наполи" и нидерландский "Аякс". Таким образом, "Рейнджерс" перекрыл антирекорд хорватского "Динамо", которое в сезоне 2011/12 проиграло все матчи в своей группе с общей разницей голов — 3:22.
Добавим, что до этого антирекорд принадлежал московскому "Спартаку": групповую стадию Лиги чемпионов сезона 2002/03 российская команда завершила с разницей 1:18.
Ранее венгерский "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, дома сыграл вничью с "Монако" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. Благодаря этому результату "Ференцварош" гарантировал себе участие в 1/8 финала турнира.
ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN