"Рейнджерс" установил антирекорд, за который когда-то стыдили московский "Спартак"

Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" установил антирекорд Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей на групповом этапе турнира. Клуб из Глазго за шесть матчей в группе А забил два гола и пропустил при этом 22 мяча.

В этой же группе были английский "Ливерпуль", итальянский "Наполи" и нидерландский "Аякс". Таким образом, "Рейнджерс" перекрыл антирекорд хорватского "Динамо", которое в сезоне 2011/12 проиграло все матчи в своей группе с общей разницей голов — 3:22.

Добавим, что до этого антирекорд принадлежал московскому "Спартаку": групповую стадию Лиги чемпионов сезона 2002/03 российская команда завершила с разницей 1:18.