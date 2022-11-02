"Оставил много подарков": Хакер из ДНР заявил о своих "шпионах" в украинской верхушке
Хакер Джокер сообщил о своих "шпионах" в Офисе Зеленского, СБУ и ВСУ
Переехавший в ДНР украинский хакер с ником Джокер сообщил, что его "шпионы" работают в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Они есть также в Службе безопасности и Вооружённых силах страны, в их устройствах есть много "подарков", добавил киберспециалист.
В беседе с РИА "Новости" программист заметил, что не опасается навредить публикацией этой информации он в получении новых данных о ВСУ и НАТО. По его словам, "это не так работает" — между тем, как действуют его хакеры, так больше не действует никто
"Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в Офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков", — заявил Джокер.
Ранее российские хакеры из объединения RaHDIt опубликовали информацию о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Так, "Злые русские хакеры" обнародовали в том числе данные представителей разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая те, которые активно помогают и поддерживают Украину и выступают против России.
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