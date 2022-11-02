Украинский владелец двух клиник возмутился своей бедностью в Канаде

Беженец с Украины Фуад Вехбе пожаловался на то, что статус временного резидента в Канаде мешает ему найти достойную работу, и это "причиняет боль". Об этом сообщается в сюжете телеканала CBC.

Вехбе, его жена, двое детей и друг семьи приехали в Канаду около пяти месяцев назад. На родине мужчина владел двумя стоматологическими клиниками, но сейчас вынужден работать водителем такси. По словам мужчины, дохода с его нынешней работы не хватает, чтобы обеспечить семью. Беженец пожаловался, что в Канаде сложно трудоустроиться — работодатели не очень хотят его принимать, так как у него есть разрешение на работу, однако отсутствует статус беженца.

"Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, чёткого статуса, возникает проблема", — пояснил Вехбе, имеющий научную степень в области сетевой инженерии.

Не так давно семья переехала в собственный дом, но аренда и коммунальные платежи обходятся в три тысячи долларов в месяц. Также по словам мужчины, для устройства на работу, несмотря на финансовую помощь от правительства Канады, необходимо больше ресурсов.